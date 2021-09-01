Китай создаст систему спутников для прогнозирования стихийных бедствий

1 сентября, Тяньцзинь /БЕЛТА - СИНЬХУА/. К концу мая 2023 года Китай планирует запустить 36 низкоорбитальных спутников дистанционного зондирования Земли, предназначенных для прогнозирования стихийных бедствий и мониторинга чрезвычайных ситуаций в городах.
Ожидается, что первый спутник будет запущен в июне 2022 года.
Спутники будут предоставлять изображения с высоким разрешением, которые помогут зафиксировать геологические деформации поверхности земли на миллиметровом уровне. Это даст возможность более точно прогнозировать обвалы, оползни, оседания и другие геологические катастрофы и тем самым повысить эффективность экстренного реагирования на ЧС в городах.
Программа запуска была официально представлена в аэрокосмическом городке Вэньчан в южной китайской провинции Хайнань.-0-