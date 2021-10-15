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15 октября 2021, 20:47

Китай успешно запустил пилотируемый корабль "Шэньчжоу-13" к орбитальной станции

Пилотируемый корабль "Шэньчжоу-13". Фото Xinhua via AP
Пилотируемый корабль "Шэньчжоу-13". Фото Xinhua via AP

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китай осуществил запуск пилотируемого корабля "Шэньчжоу-13" к орбитальной станции. Корабль успешно достиг околоземной орбиты, сообщает ТАСС.

Китайское национальное космическое управление 15 октября отправило к орбитальной станции КНР пилотируемый корабль "Шэньчжоу-13". Запуск был осуществлен с космодрома Цзюцюань на севере страны при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-2-эф".

Управление программы пилотируемых космических полетов КНР сообщило, что "Шэньчжоу-13" успешно достиг околоземной орбиты. В ближайшее время будет осуществлена стыковка с национальной космической станцией. Затем экипаж приступит к выполнению поставленных перед ними задач: обслуживанию станции и проведению научных экспериментов.

Нынешний пилотируемый запуск - второй за текущий год. Тайконавты пробудут на орбите вдвое дольше, чем в предыдущий раз, - шесть месяцев. Как сообщил ранее заместитель главы Управления программы пилотируемых космических полетов КНР Линь Сицян, в ходе этой миссии тайконавты совершат два-три выхода в открытый космос, а также осуществят ряд научных экспериментов.

"Мы верим, что после того, как будет завершено строительство китайской орбитальной станции и мы приступим к ее эксплуатации, в нашей программе примут участие космонавты из других стран", - подчеркнул он.

Китай периодически реализует пилотируемые космические проекты, первый из них ("Шэньчжоу-1") в тестовом режиме (без человека) был осуществлен в ноябре 1999 года. Пекин впервые отправил в околоземное пространство тайконавта в октябре 2003 года, а через пять лет КНР успешно выполнила миссию по выходу человека в космос.-0-

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