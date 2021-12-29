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Технологии
29 декабря 2021, 19:44

Китай успешно запустил спутник для исследования земельных ресурсов

Фото Синьхуа
Фото Синьхуа

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китай успешно вывел на орбиту научно-экспериментальный спутник Tianhui-4, который будет использоваться для исследования земельных ресурсов, сообщает ТАСС со ссылкой на Китайскую корпорацию аэрокосмической науки и техники.

Старт был осуществлен в 19.13 по местному времени (14.13 мск) при помощи ракеты CZ-2D с космодрома Цзюцюань на севере страны. Он стал 404-м по счету для носителей серии "Чанчжэн".

Пекин активно развивает национальную космическую программу, разрабатывая метеорологические, телекоммуникационные и навигационные спутники, а также технологии для освоения Луны. Китайские ученые параллельно осуществляют проект по исследованию астероидов и Марса. На орбите ведется строительство космической станции КНР, которая по плану должна заработать в 2022 году.-0-

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