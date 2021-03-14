Китай заявил о готовности к созданию научной станции на лунном Южном полюсе

14 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китай завершил техническое обоснование четвертой фазы своей программы исследования Луны и готов к созданию международной научно-исследовательской станции в районе Южного полюса естественного спутника Земли. Заявление главного конструктора вышеназванной программы У Вэйжэня приводит агентство Синьхуа.

В интервью China Space News У Вэйжэнь отметил, что в рамках четвертой фазы программы исследования Луны запланированы три задачи: сбор зондом "Чанъэ-6" и доставка на Землю образцов реголита с Южного полюса Луны, подробное обследование ресурсов в данном районе с помощью "Чанъэ-7", а также тестирование ключевых технологий на поверхности Луны с помощью "Чанъэ-8" для подготовки к строительству научно-исследовательской станции.

У Вэйжэнь пояснил, что в этой местности могут быть так же, как и на северном и южном полюсах Земли, полярные день и ночь, поскольку период обращения Луны вокруг Земли совпадает с ее циклом вращения вокруг своей оси, оба из которых составляют 28 дней. Поэтому вполне вероятно, что на лунном Южном полюсе дневное время может продолжаться более 180 дней подряд, что было бы очень удобно для проведения космонавтами научных исследований.

Во вторник 9 марта Китай и Россия подписали меморандум о взаимопонимании по совместному строительству международной научно-исследовательской станции на Луне. У Вэйжэнь полагает, что при реализации этого проекта в соответствии с документом обе страны в полной используют свой опыт в сферах космической науки, разработки и применения космического оборудования и технологий.-0-