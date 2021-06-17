Китай запустил пилотируемый космический корабль "Шэньчжоу-12"

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китай запустил сегодня пилотируемый космический корабль "Шэньчжоу-12", который отправит трех космонавтов на основной модуль космической станции "Тяньхэ" для выполнения трехмесячной миссии, сообщает Синьхуа со ссылкой на Канцелярию программы пилотируемой космонавтики Китая (CMSA).

Установленный на ракете-носителе "Чанчжэн-2F" космический аппарат был запущен с космодрома Цзюцюань на северо-западе Китая. Это седьмой по счету пилотируемый космический полет Китая и первый в рамках миссии по строительству китайской космической станции, а также является первым за примерно последние пять лет пилотируемым полетом КНР.

В состав экипажа входят 56-летний командир Не Хайшэн, участвовавший в миссиях "Шэньчжоу-6" и "Шэньчжоу-10", 54-летний Лю Бомин, который известен благодаря миссии "Шэньчжоу-7", и 45-летний Тан Хунбо - для него этот полет в космос является первым. Ожидается, что они установят новый рекорд по длительности пилотируемого космического полета в Китае, превысив 33 рекордных дня пребывания в космосе экипажа корабля "Шэньчжоу-11" в 2016 году.

После выхода на орбиту космический корабль "Шэньчжоу-12" осуществит стыковку с основным модулем космической станции "Тяньхэ" и таким образом образует орбитальный комплекс с этим модулем и грузовым кораблем "Тяньчжоу-2". Космонавты будут размещены в основном модуле.

По словам директора КППК Хао Чуня, их работа будет более сложной по сравнению с предыдущими пилотируемыми космическими миссиями.

Как сообщил помощник директора КППК Цзи Цимин на пресс-конференции, состоявшейся на космодроме Цзюцюань 17 июня, члены экипажа корабля "Шэньчжоу-12" будут выполнять четыре основные задачи на орбите.

Так, космонавты будут осуществлять оперативное управление комплексом основного модуля, в том числе им предстоит провести орбитальные испытания основного модуля "Тяньхэ", осуществить проверку работы систем утилизации отходов жизнедеятельности и жизнеобеспечения, испытать и научиться эксплуатировать роботизированный манипулятор, а также осуществлять управление материалами и отходами.

Члены экипажа будут перемещать, собирать и испытывать космические скафандры для внекорабельной деятельности, а также совершат два выхода в открытый космос, во время которых выполнят ряд заданий, включая сборку внекорабельного ящика для инструментов, подъем панорамной камеры и установку расширенных насосных агрегатов.

Кроме того, космонавты будут проводить научные эксперименты и технологические испытания, а также проводить научно-популярные мероприятия.

Ко всему прочему, они будут поддерживать свое здоровье благодаря ежедневному уходу, физическим упражнениям, а также регулярному мониторингу и оценке состояния собственного здоровья.-0-