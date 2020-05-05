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05 мая 2020, 19:20

Китай завершит строительство своей космической орбитальной станции к 2022 году

Long March-5B. Фото Синьхуа-БЕЛТА
Long March-5B. Фото Синьхуа-БЕЛТА

5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китай осуществит 12 миссий для завершения строительства космической орбитальной станции к 2022 году. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил помощник руководителя Управления программы космических пилотируемых полетов КНР Цзи Цимин, сообщает ТАСС.

"Строительство китайской космической орбитальной станции будет завершено к 2022 году, в общей сложности планируется осуществить 12 миссий", - сказал Цзи Цимин. Он отметил, что "после успешного запуска во вторник ракеты-носителя Long March-5B ("Великий поход-5В", "Чанчжэн-5-Би") с прототипом пилотируемого космического корабля, на орбиту будут запущены базовый модуль космической станции, а также два экспериментальных модуля "Вэньтянь" и "Мэньтянь", что станет основой будущей космической орбитальной станции".

Сегодня в 18.00 по пекинскому времени Китай осуществил успешный запуск ракеты-носителя Long March-5B с прототипом пилотируемого космического корабля нового типа и прототипом грузовой возвращаемой капсулы. Через 488 секунд полезная нагрузка отсоединилась от ракеты-носителя и вышла на заданную орбиту, миссия была признана успешной. Согласно плану, Long March-5B будет использована для вывода на низкую околоземную орбиту базового модуля китайской космической орбитальной станции.-0-

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