Китайский подводный робот завершил экспедицию по исследованию морского дна в Арктике

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подводный робот "Таньсо 4500", разработанный Шэньянским институтом автоматизации при Академия наук Китая, завершил научно-исследовательскую миссию в покрытой льдом высокоширотной зоне в Арктике, сообщает Синьхуа.

Робот "Таньсо 4500" помог ученым получить важные статистические данные, необходимые для непрерывного углубления исследований и понимания геологических процессов и многоцикличности обмена энергии и веществ в районе Срединно-Атлантического хребта.

Из-за высокой плотности морского льда в районе работы арктической научной экспедиции, исследователям пришлось разработать инновационную технологию. Подводный робот может справляться с трудностями, вызванными быстрым движением льда, и легко возвращается на сушу даже по ограниченному морскому участку.

"Таньсо 4500", находясь близко от дна, смог собрать многолучевые, гидродинамические и аэромагнитные наборы данных высокого разрешения, которые лягут в основу передовой технологии измерения, необходимой для научного исследования глубоких вод Арктики.-0-