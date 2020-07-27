Китайский самолет-амфибия AG600 совершил первый в этом году полет над морем

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Крупногабаритный самолет-амфибия AG600 под кодовым названием "Куньлун", являющийся самостоятельной разработкой Китая, благополучно совершил испытательный полет над морем, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на разработчика - Китайскую корпорацию авиационной промышленности (AVIC).

Испытания прошли в городе Циндао провинции Шаньдун на востоке Китая. Самолет-амфибия взлетел с поверхности моря в акватории недалеко от Циндао и, пролетев около 31 минуты, благополучно совершил посадку.

В AVIC заявили, что первая в этом году успешная тренировка является важным шагом вперед в реализации проекта крупногабаритного самолета-амфибии после его первого полета в 2017 году и первого взлета с водной поверхности и приводнения в 2018-м.-0-