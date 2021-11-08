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08 ноября 2021, 17:12

KIVI представила приложение KIVI MEDIA с контентом "из коробки" в новой линейке телевизоров 2021 года

Международный производитель телевизоров, компания KIVI представила новую линейку телевизоров 2021 года и уникальное приложение KIVI MEDIA c контентом "из коробки", которое объединило в себе все, что нужно для семейного досуга, и открыло новые возможности телевизора.

Новомодные "фишки" и сотрудничество с Google

Дизайн в соответствии с концепцией минимализма и тонких линий. Новые телевизоры доступны в том числе в элегантном белом цвете для эстетов. Занимают крайне мало места: во всех моделях используется технология подсветки экрана Direct LED с оптической дистанцией всего лишь 20 миллиметров, что позволяет установить их максимально плотно к стене на кронштейне. Ширина видимой части фронтальных рамок – всего около 2,6 мм.

Улучшенный звук благодаря функции DolbyAudioProcessing(DAP), которая позволяет не только выбрать пресеты звучания для кино, музыки или подкастов, но и обладает дополнительными инструментами вроде усиления громкости голоса или автовыравнивания громкости, когда часть контента звучит громче, как, например, при переходе от фильма к рекламе.

HDR поддерживается в том числе и для видео с YouTube, а также с внешних носителей и игровых приставок. А технология SuperContrastControl позволяет автоматически менять контрастность изображения не только всего экрана, но и отдельных его частей. Чтобы UltraHD-экран работал в полную силу даже при просмотре контента качеством ниже 4К, процессор телевизора способен дорабатывать резкость и детализацию изображения благодаря технологии UltraClear.

В 2021 году KIVI усилила сотрудничество с Google, что позволило значительно повысить стабильность и скорость системы. Благодаря ОСAndroid TV пользователю доступны все сервисы Google, созданные специально для ТВ-платформы. C помощью голосового ввода через выделенную кнопку на пульте пользователь может вызвать Google ассистента, чтобы управлять телевизором и "умным" домом, находить фильмы по жанру, пользоваться переводчиком, узнавать прогноз погоды и результаты спортивных событий, делать математические расчеты, строить маршруты и многое другое.

KIVI MEDIA

В приложении KIVI MEDIA на данный момент несколько разделов:

Каналы

В разделе "Каналы" в Беларуси доступно около 12 каналов разных жанров без дополнительных оплат. В разделе доступна программа передач и функция "машины времени", которая позволит перемотать контент канала и посмотреть передачу, когда удобно.

Помимо этого, в раздел будут интегрированы и платные каналы, которые подбираются и рекомендуются по самому популярному фильтру: рейтинговые, фильмовые, детские, спорт. KIVI предлагает платные каналы совместно с партнерами: Оkko и MEGOGO. Мультимедийный сервис Okko – один из крупнейших российских VoD-сервисов. Okko – это огромный выбор фильмов, сериалов, мультфильмов, образовательных программ, концертов, ТВ-каналов и многого другого. MEGOGO – крупнейший в Восточной Европе медиасервис для просмотра видео, ТВ и прослушивания аудио.

Фильмы

В разделе "Фильмы" также представлен контент от Оkko и MEGOGO. Пользователь находит в рекомендациях понравившийся фильм, мультфильм или телеканал и переходит сразу на страницу этих медиасервисов.

Для быстрого доступа к контенту Okko выделена отдельная кнопка на пульте ДУ.

Тренировки: бесплатные домашние тренировки в записи и онлайн от популярных фитнес-блогеров. Этот раздел представлен совместно с проектом OnlineFitnessClub, основателем которого является Андрей Хомицкий – профессиональный тренер, двукратный чемпион мира по бодибилдингу. А также с SavlovaFit Юлии Савловой – фитнес-тренером, финалисткой чемпионата мира по бодибилдингу и экспертом по питанию.

Игры

Если раньше играть на большом экране можно было только с помощью игровой консоли или с подключением ПК, то теперь KIVI меняет правила.

В сотрудничестве с сервисом облачного гейминга Boosteroid KIVI представила раздел "Игры". Сегодня Boosteroid входит в тройку крупнейших провайдеров облачного гейминга в Европе. Игра запускается на мощных серверах Boosteroid, а процесс игры передается через интернет прямо на экран пользователя, который контролирует игру с джойстика. При хорошем интернет-соединении (не менее 15 Мбит/с) ощутить разницу между игрой на Boosteroid и на мощном домашнем компьютере невозможно.

Помимо облачного гейминга, в раздел интегрированы бесплатные Android-игры для всей семьи: AirConsole, BombSquad, Badland. Управление возможно с помощью Bluetooth-джойстиков, пульта и смартфонов – в зависимости от выбранной игры. Играть можно даже целой компанией. Сотни разнообразных игр доступны и в магазине приложений PlayMarket.

Приложение будет постоянно дорабатываться с учетом запросов белорусских пользователей. Внутри сервиса всегда будет определенное количество контента без дополнительных оплат, поскольку KIVI придерживается стратегии "Включи и смотри".

Помимо новой линейки KIVI MEDIA будет автоматически установлено и/или обновлено на всех смарт-телевизорах KIVI на операционной системе GoogleAndroid TV с середины ноября 2021 года.

Управление

KIVI совместно с корейской компанией Remote Solution разработала пульт дистанционного управления к выходу линейки смарт-телевизоров 2021 года. Эргономика пульта построена на базе исследований KIVI и Google. Кнопки расположены так, что их легко найти на ощупь и под пальцем всегда окажется именно то, что нужно. Работает пульт ДУ с помощью Bluetooth, оснащен микрофоном и "тихими" кнопками.

В устройстве есть функция AirMouse, т.е. в пульт встроен гироскоп, который реагирует на движение руки и имитирует курсор компьютерной мышки на экране телевизора. Функция упрощает ввод и навигацию – пользоваться пультом так же просто, как и мышкой.

Сервисное обслуживание

KIVI традиционно предоставляет 3 года гарантии на дисплейный модуль.

О KIVI

KIVI – это международная компания, которая специализируется на разработке и производстве смарт-телевизоров, имеющая широкую дистрибуцию в странах Европы и Азии. Используются комплектующие ведущих производителей компонентов из Китая, Японии, Тайваня. Количество сотрудников – около 300 человек. Компания имеет более 200 сервисных центров во всех странах продаж и обеспечивает собственную сервисную поддержку в режиме 24/7.

Бренд KIVI динамично развивается и входит в ТОП-3 производителей телевизоров в Беларуси. На сегодняшний день произведено более 1 млн устройств.

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