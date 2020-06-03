Компания Schneider Electric о современных трендах при строительстве и модернизации клиники

Преобладающие тенденции, о которых все говорили до пандемии, остаются: увеличение численности населения и его старение, урбанизация. Сегодня все сошлись в одном - современная система здравоохранения не находится на том уровне, чтобы справиться и с постоянно увеличивающимся потоком людей, нуждающихся в медобслуживании, и с новыми вызовами.

Эта отрасль получит толчок в ближайшее время для качественного развития. То есть, с одной стороны, система в целом должна быть готова к новым реалиям, с другой - должно появиться качество или, лучше сказать, эффективность.

Когда речь заходит о качестве, то большая часть пациентов, скажет о качественном медицинском оборудовании, о комфорте пребывания в стационарах и поликлиниках и т. д. Все это влияет на уровень обслуживания в целом.

Повлиять на увеличение данных показателей можно и нужно не только количеством медицинских центров, но в первую очередь их эффективностью (и новых и существующих).

Процесс принятия решения по внедрению инновационных подходов к строительству здания клиники требует изменений. Современная больница должна стать примером сосредоточения новейших инженерных технологий и высочайших требований к качеству микроклимата.

К сожалению, подтвержденной статистики о влиянии надежности инженерных систем зданий клиник и больниц на качество медицинских услуг на рынке стран СНГ пока нет. Но мы можем поделиться мировым опытом.

Более 600 исследований ВОЗ показали, что 8-10% ошибок при оказании медицинских услуг напрямую или косвенно связаны с надежностью технического оборудования зданий клиник и правильным их планированием. Неоптимальный выбор инженерных систем и их децентрализованная работа оказывают не только негативное влияние на комфорт пациентов и их безопасность, но также влияют на финансовые показатели на всем протяжении эксплуатации здания. Например, расчеты стоимости эксплуатации больничных зданий в США, принадлежащих членам Ассоциации автоматизации континентальных зданий (Continental Automated Buildings Association, CABA), показали:

• до 30% экономии расходов на электроэнергию и коммунальные услуги обеспечиваются на этапе проектирования здания и его инженерных систем;

• только 25% стоимости здания - это капитальные затраты при его строительстве, остальные 75% - эксплуатационные расходы, растянутые во времени;

• средний коэффициент использования имущества и оборудования больницы - лишь около 40%.

К счастью как для пациентов, так и для больниц, анализ тенденций показывает, что современные интеллектуальные технологии вентиляции и управляемые системы автоматизации зданий помогают снизить риски и повысить их эффективность и безопасность.

Что могут сделать медицинские учреждения, чтобы повысить безопасность и комфорт пациентов?

Основываясь на опыте работы в сфере строительных услуг и разработки систем управления вентиляцией, отоплением и кондиционированием (HVAC) для больниц, в качестве важных аспектов, на которые нужно обращать внимание руководителям учреждений и которые влияют на комфорт пациентов (что напрямую коррелируется со скоростью выздоровления) и энергоэффективность здания, можно выделить следующие:

Обеспечение пациентов всем необходимым для удобства пребывания в больнице

2. Предоставление персоналу прозрачности тех процессов, за которые он отвечает. Например, современные системы автоматизации позволяют получать данные о том, занята ли палата или свободна, что, в свою очередь, позволяет быстро распределять пациентов по свободным местам, производить уборку, не беспокоя больных.

3. Поддержка правильной скорости воздухообмена и давления в отрицательной шкале для обеспечения нужной циркуляции воздуха и исключения перекрестного заражения пациентов. Этот вопрос особенно актуален при сезонных инфекциях гриппа и ОРВИ.

4. Контроль температуры и влажности, что не только является залогом комфорта пациентов и персонала, но и влияет на рост бактерий и выживаемость вирусов. Для этого помещения должны быть обеспечены мониторингом как температуры, так и относительной влажности.

5. Обеспечение подходящей фильтрации и чистоты. Для этих целей необходимы высокоэффективные фильтры HEPA.

6. Обеспечение качественного и бесперебойного электроснабжения. Необходимость обеспечения непрерывной работы систем имеет решающее значение для безопасности пациентов и персонала, которая достигается безопасным подключением медицинского электрооборудования к электрической сети, соответствующими мерами безопасности при его эксплуатации и соблюдением требований при техническом обслуживании электроустановки.

7. Контроль безопасности объекта путем установки интеллектуальных систем пожарной сигнализации, контроля доступа и видеонаблюдения. Первое требуется для того, чтобы избежать ошибочной и повальной эвакуации здания, что в масштабах больницы - катастрофа, второе - для четкого разграничения и контроля доступа в те ли иные помещения персонала, пациентов или посетителей. Это, конечно, далеко не полный перечень, но даже эти меры являются эффективными для более скорого выздоровления пациентов и одновременно показывают, что внедрение продвинутых автоматических систем управления зданием сможет обеспечить правильность работы всей инженерной инфраструктуры: управлять, мониторить, уведомлять, рационально расходовать энергоресурсы, оказывать сервисную поддержку.

Миссия компании Schneider Electric - предоставлять цифровые решения в области электроэнергии и автоматизации, для обеспечения эффективности и устойчивого развития. При разработке инноваций мы особый упор делаем на комплексные решения с единым интегрированным подходом для медицинских объектов, которое мы называем EcoStruxure™ для здравоохранения. Это целый комплекс решений от полевых устройств до облачной аналитики, охватывающих большинство инженерных систем здания и позволяющих осуществлять централизованный сбор и обработку информации обо всей инфраструктуре.

EcoStruxure™ для здравоохранения позволит:

Обеспечить правильную работу инженерных систем для достижения необходимых изменений воздуха и режима давления с помощью EcoStruxure Building Operation.

• Постоянно регистрировать и анализировать работу объекта как в разрезе техники, так и с точки зрения финансовых показателей расходов энергоресурсов с помощью EcoStruxure Building Advisor и планировать обслуживание.

• Управлять доступом и перемещением людей через объект с помощью EcoStruxure Security Expert.

• Избегать ложных срабатываний системы пожарной сигнализации, внедрив ESMI Fire Expert.

• Обеспечивать доступность электроэнергии благодаря цифровому распределению электроэнергии и источникам бесперебойного питания с помощью EcoStruxure Power.

Перечисленные решения помогают добиться слаженной работы всей инженерной инфраструктуры, обеспечивают возможность мониторинга и оптимизации, простоту эксплуатации и обслуживания.

Где EcoStruxure™ для здравоохранения уже нашла применение. Schneider Electric гордится тем, что огромное количество клиентов использует предлагаемые компанией решения. Есть много примеров их интеграции и в России: клиника Grand Medica в Новокузнецке, клиника «УГМК-Здоровье» в Екатеринбурге, городская клиническая больница № 68 в Москве, Клиника охраны материнства и детства в Сочи. Все эти учреждения имеют огромный, десятки тысяч в год, поток пациентов, и благодаря решениям Schneider Electric даже за короткий период эксплуатации эти объекты продемонстрировали повышение инженерной эффективности на 15-30%.

Размещение рекламы на БЕЛТА