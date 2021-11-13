Компания SpaceX вывела на орбиту еще 53 спутника для сети Starlink

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американская компания SpaceX успешно доставила на орбиту еще 53 мини-спутника для своей сети Starlink, сообщает ТАСС.

Изначально старт ракеты-носителя Falcon 9 с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) был запланирован на пятницу, однако в компании решили перенести запуск на сутки из-за неблагоприятных погодных условий. "Вывод 53 спутников Starlink подтвержден", - написала компания в Twitter, прикрепив к сообщению видео отделения в космосе ценного груза от носителя.

Сеть Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет за счет развертывания большого количества аппаратов массой 260 кг. По оценке SpaceX, запуск в общей сложности 11 тыс. спутников и ввод их в эксплуатацию обойдутся в $10 млрд. Компания заверяет, что сможет обеспечивать широкополосный интернет со скоростью трафика 1 гигабит в секунду, что соответствует стандарту 5G.

С мая 2019 года SpaceX уже вывела на орбиту более 1,8 тыс. спутников.-0-