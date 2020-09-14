Курсанты МЧС запустили электронный онлайн-журнал UCP LIVE

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Курсанты МЧС запустили новый проект - электронный онлайн-журнал UCP LIVE. Об этом БЕЛТА сообщил официальный представитель Университета гражданской защиты МЧС Андрей Садовский.

"О своей жизни почти в прямом эфире расскажут курсанты Университета гражданской защиты МЧС. Над созданием электронного онлайн-журнала работала команда молодых авторов - курсантов факультетов техносферной безопасности, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. В первый номер вошли статьи об истории пожарно-спасательного дела Беларуси и спортивных достижениях курсантов МЧС, а также увлекательная викторина и рассказ о культуре безопасности жизнедеятельности", - рассказал Андрей Садовский.

Планируется выпуск журнала с периодичностью один раз в два месяца.

Университет гражданской защиты МЧС - учреждение высшего образования с 87-летним опытом подготовки специалистов для спасательных ведомств Беларуси, ближнего и дальнего зарубежья. Вуз МЧС - образовательный центр в области защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечивающий реализацию программ подготовки кадров с учетом интересов различных ведомств страны и соседних государств. На 7 факультетах, 19 кафедрах, в адъюнктуре и докторантуре организовано обучение по 18 специальностям. За все время на базе Национальной высшей школы по подготовке спасателей-пожарных Беларуси прошли обучение свыше 55 тыс. человек.-0-