Лазер для уничтожения раковых клеток в крови создали в США

13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ученые Университета Арканзаса успешно протестировали лазер, который способен уничтожать раковые клетки, путешествующие по кровеносным сосудам, сообщает издание
Технология позволяет предотвратить возникновение вторичных опухолевых очагов, делающих заболевание трудно излечимым. По словам исследователей, с помощью данного метода им удалось уничтожить до 96% опухолевых клеток.
Подобные разработки уже существуют. Вместе с тем новое устройство способно сканировать литр крови за час, что гораздо быстрее аналогов.-0-
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