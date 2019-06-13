Лазер для уничтожения раковых клеток в крови создали в США

13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ученые Университета Арканзаса успешно протестировали лазер, который способен уничтожать раковые клетки, путешествующие по кровеносным сосудам, сообщает издание Science Alert .

Технология позволяет предотвратить возникновение вторичных опухолевых очагов, делающих заболевание трудно излечимым. По словам исследователей, с помощью данного метода им удалось уничтожить до 96% опухолевых клеток.

Подобные разработки уже существуют. Вместе с тем новое устройство способно сканировать литр крови за час, что гораздо быстрее аналогов.-0-