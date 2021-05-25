Лекарства, CRISPR-технология, материалы для 3D-принтинга - над чем работают белорусские ученые

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Отделение химии и наук о Земле НАН представляет собой мощную научно-производственную корпорацию. Такое мнение высказал сегодня журналистам академик-секретарь отделения химии и наук о Земле Национальной академии наук Беларуси Сергей Усанов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Современная химия существенно меняется и является одной из наиболее важных и лидирующих отраслей знания. В основном химия переходит на молекулярный уровень и занимается вопросами жизнедеятельности, секвенирования генома человека, созданием современных лекарственных препаратов, - сказал Сергей Усанов. - В настоящий момент отделение химии и наук о Земле НАН представляет собой мощную научно-производственную корпорацию, в рамках которой осуществляются не только фундаментальные исследования мирового уровня, что находит свое отражение в публикации в самых престижных журналах, но и коммерческие структуры, которые по результатам научных исследований выпускают продукцию. Отделение химии и его структуры работают практически на все отрасли народного хозяйства. В организации заняты свыше 1 тыс. человек".

Ученый рассказал о наиболее важных результатах, которые были достигнуты в 2020 году. Так, в Институте общей и неорганической химии НАН созданы новые типы сорбентов, которые позволяют селективно удалять ионы тяжелых металлов, являющиеся токсичными для человека. "Это очень важное открытие, и создание этих фильтров применимо для различных отраслей промышленности: химической, пищевой, биотехнологической и других, - отметил он. - Также важным достижением института является разработка утилизируемой упаковочной бумаги, которая обладает барьерными свойствами и используется для хранения продуктов с повышенной жирностью и влажностью".

Кроме того, в Институте общей и неорганической химии большое внимание уделяется сопровождению калийной отрасли. "Ученые разрабатывают технологии получения гранулированных минеральных удобрений. В настоящее время стоят задачи по получению комплексных удобрений, в которых соотношение "азот - фосфор - калий" меняется в зависимости от вида растений, - пояснил Сергей Усанов. - Кроме того, здесь разрабатываются современные лакокрасочные покрытия, химические реагенты для дорожного и промышленного строительства, пластификации бетона".

Ярким достижением Института химии новых материалов стала разработка технологии синтеза светостабилизатора ДНС. Эти результаты были внедрены на ОАО "СветлогорскХимволокно" и в этом году планируется уже выпустить порядка 14,5 т продукции. Также в институте активно работают над созданием материалов для 3D-принтинга, которые обогащены графитом.

В Институте биоорганической химии разработана технология получения рекомбинантных белков человека - важнейших белков, которые участвуют в метаболизме лекарственных средств, а также биосинтезе всех низкомолекулярных биорегуляторов. "Мы установили их пространственную структуру - это суперсовременная химия, на основе которой разрабатываются препараты для лечения онкологических заболеваний, заболеваний сердечно-сосудистой системы, решения проблемы повышенного кровяного давления, для лечения рака предстательной железы, рака молочной железы и для борьбы с грибами, которые являются патогенами", - разъяснил ученый.

Помимо этого, в Институте биоорганической химии впервые в мире разработана компьютеризированная технология синтеза искусственных генов. "Сейчас геномным технологиям уделяется огромное внимание. Очень часто определенные гены дают сбой и мы видим большое количество наследственных заболеваний. Наши ученые разработали оригинальную технологию и в течение дня могут практически осуществить синтез любого гена. В перспективе это важно для лечения наследственных заболеваний путем замены неверно работающего гена на корректный, а также для получения рекомбинантных организмов, перепрограммирования геномов бактерии с целью получения нужных для промышленности и биотехнологий препаратов. И самое важное, что с помощью CRISPR-технологии можно редактировать геномы организма", - добавил Сергей Усанов.-0-