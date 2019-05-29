Школьник два раза взламывал Apple, чтобы устроиться на работу

29 мая, Минск /Кирилл Пачковский/. Подросток из Аделаиды в США два раза взломал сервера Apple, в надежде устроиться на работу в корпорацию, сообщает ABC .

Тринадцатилетний хакер пошел на такой отчаянный шаг, чтобы его заметили и взяли на работу в Apple. Он вместе с юным сообщником из Мельбурна взломал сервера компании в 2015 и 2017 году. Школьникам удалось скачать внутренние документы корпорации и секретные данные.

Их нашли правоохранители и задержали. Суд отпустил подростка под залог в $500 и с условием, что он не будет заниматься "хакерством" девять месяцев.

Во время судебного заседания присяжные отметили "высокий уровень подготовки" хакера в сфере высоких технологий. Кроме этого, смягчающим фактором стало то, что Apple не понесла ущерба от кибератак подростка. -0-