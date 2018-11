Марк Цукерберг запретил своим подчиненным пользоваться продукцией Apple

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Один из основателей и разработчиков социальной сети Facebook выдал распоряжение, согласно которому топ-менеджеры компании Facebook Inc должны отказаться от использования продукции компании Apple, пишет The New York Times.

Цукерберг объяснил свое требование тем, что число пользователей смартфонов Android значительно больше, чем пользователей iOS.

В свою очередь газета The New York Times провела расследование. В газете считают, что данное распоряжение связано с недавним интервью Тима Кука телеканалу CNBC. Во время разговора он упомянул скандал со сбором личных данных десятков миллионов пользователей Facebook британской компанией Cambridge Analytica, раскритиковал социальную сеть за внедрение в личную жизнь пользователей, а также использование полученной информации в своих интересах.

При этом платформа Android действительно опережает iOS на рынке мобильных устройств во многих регионах. По этой причине некоторые технологические компании уже давно придерживаются такого правила, которое ввел глава Facebook. Это помогает избегать проблем с платформой при разработке мобильных приложений.-0-