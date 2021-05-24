Марсоход Zhurong спустился с трапа посадочного модуля на поверхность Марса

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китайский марсоход с дистанционным управлением, который приземлился на Марсе неделю назад, упал со своей посадочной платформы на поверхность планеты. Такую информацию сообщает BBC.
Это делает Китай второй страной после США, которая управляет там вездеходом.
Робот Чжуронг должен изучить горные породы и атмосферу на поверхности планеты. Он также будет искать признаки жизни, включая любые подземные воды или лед.
Китайская миссия Tianwen-1, состоящая из орбитального аппарата, посадочного модуля и вездехода, была запущена в июле прошлого года.-0-