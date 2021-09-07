Mercedes-Benz представил управляемый силой мысли концепт-кар

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Автоконцерн Mercedes-Benz представил концепт-кар, способный действовать, читая мысли водителя. Об этом сообщает интернет-портал "МИР24".

Концепт Vision AVTR был представлен на выставке IAA Mobility - 2021 в Мюнхене. Это обновленный футуристический автомобиль Vision AVTR, главное нововведение в котором - шлем для управления машиной силой мысли.

На приборной панели установлены световые индикаторы, фиксирующие взгляд водителя, а закрепленное на затылке устройство мониторит активность мозга. Когда водитель фокусируется на определенном свете приборной панели, устройство выполняет то или иное действие.

В Mercedes-Benz заметили, что к созданию этого автомобиля инженеров компании побудил фильм Джеймса Кэмерона "Аватар".

Ранее сообщалось, что в Израиле создан электрокар, способный менять габариты. При необходимости ширина машины уменьшается до одного метра.-0-