1 января, Нью-Йорк /БЕЛТА - ТАСС/. Межпланетная станция New Horizons сблизилась с астероидом Ultima Thule, сообщает ТАСС.

Согласно информации, размещенной на сайте NASA, время сближения станции с астероидом на расстояние 3540 км - 00:33 по времени восточного побережья США (08:33 белорусское время). По расчетам, ее скорость относительно астероида в этот момент составила 14,4 км в секунду. После сближения с Ultima Thule станция, находящаяся сейчас от Земли на расстоянии 6,5 млрд км, направит на Землю сигнал, который будет принят антеннами дальней космической связи через шесть часов. Сеанс связи, как ожидается, будет продолжаться 15 минут.

Ultima Thule - самый удаленный объект Солнечной системы, к которому когда-либо направлялась автоматическая станция. Астрономические наблюдения, проведенные в прошлом году, указывают на то, что Ultima Thule, вероятно, представляет собой обломок неправильной формы диаметром 30-40 км, либо пару астероидов по 20 км в диаметре каждый.

Автоматическая межпланетная станция New Horizons была запущена 4729 дней назад - 19 января 2006 года ракетой-носителем Atlas V с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида). В апреле 2006 года космический аппарат пересек орбиту Марса, в феврале 2007 года совершил гравитационный маневр в окрестностях Юпитера, в июне 2008-го пролетел мимо Сатурна, в марте 2011-го пересек орбиту Урана, в июле 2015 года прошел в 12,5 тыс. км от Плутона и впервые сделал снимки Плутона и его спутника Харона. Сейчас станция направляется к поясу Койпера - колоссальному скоплению малых небесных тел, оставшихся после формирования Солнечной системы.-0-