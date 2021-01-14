Минсвязи считает возможным покрыть всю Беларусь 5G в течение пяти лет

14 января, Смолевичский район /Корр. БЕЛТА/. Министр связи и информатизации Константин Шульган считает возможным, что покрыть всю Беларусь сетью 5G можно будет в течение пяти лет. Об этом он рассказал сегодня журналистам на презентации технологии 5G в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень", передает корреспондент БЕЛТА.

Пока нет окончательного решения, когда именно начнут внедрять 5G. Министр напомнил, что при Совмине создана рабочая группа по 5G, чтобы учесть все особенности внедрения новой технологии. "В феврале мы будем готовить итоговый отчет, чтобы доложить главе государства и подходить к этапу принятия решения. Еще предстоит процедура выделения частот - возможно, будут конкурсы или другие варианты, мы их проработали", - пояснил Константин Шульган.

По его мнению, в Беларуси сложились "уникальные условия" для внедрения 5G, и даже те, кто начал заниматься этой темой раньше, масштабировать на всю страну эту технологию пока не могут. "Наши условия это позволяют. Один из вариантов - в течение пяти лет покрытие всей страны. Такие планы есть, и мы будем над этим работать", - сказал министр.

Константин Шульган отметил, что внедрение технологии обойдется в немалую сумму, поэтому участвовать могут и инвесторы. "Это сотни миллионов. Вы прекрасно понимаете, что из бюджета такие деньги выделить кому-то - даже уважаемому "Белтелекому" - наверное, неэффективно и неправильно, т.е. конкуренция должна быть. У нас достаточно сильные операторы связи, и у этих сил есть финансовые возможности, которые позволят, я надеюсь, реализовать проект, - отметил он. - Мы открыты - вы видите участие Huawei, пусть приходят и другие".-0-

"Белтелеком" завершил тестирование сети 5G и готов ее внедрять