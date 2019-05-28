Мобильное приложение дополненной реальности к II Европейским играм представили в Минске

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мобильное приложение дополненной реальности к II Европейским играм SportAR представили сегодня в Минске на специальном брифинге "IT-технологии в подготовке и проведении II Европейских игр", передает корреспондент БЕЛТА.

Инновационные решения в сфере IT-технологий уже давно прочно вошли в жизнь миллионов людей по всему миру, поэтому организаторы II Европейских игр ставили перед собой задачу сделать форум не только результативным с точки зрения спортивных достижений, но и технологичным. К примеру, на открытии спортивного форума на стадионе "Динамо", как сообщалось, зрители увидят шоу с эффектами дополненной реальности.

Как отметил один из руководителей компании-разработчика Citrea Soft Олег Захаров, приложение дополненной реальности соединяет виртуальный мир талисмана предстоящего спортивного форума лисенка Лесика с реальными спортивными событиями игр при помощи технологий дополнительной реальности. "Каждый желающий может скачать приложение и не только быть в курсе расписания соревнований и последних результатов, но и делать яркие снимки с ожившим Лесиком. Сделать это просто: необходимо открыть приложение и направить камеру телефона на специальную метку. Это приложение разработано, чтобы в истории II Европейских игр остались не только секунды, очки, результаты, но и эмоции, ради которых болельщики и собираются на спортивных соревнованиях", - рассказал он.

На брифинге представителей СМИ ознакомили и с системой управления II Европейских игр, включающей транспорт, логистику, модули аккредитации, проживания, а также мобильные приложения для туристов и болельщиков игр.

Представитель Asterman Digital Production Алексей Подгорный рассказал, как создавался вариант талисмана Лесика в 3D-формате. Всего над цифровой разработкой Лесика трудились 25 дизайнеров.

"Начиная с Олимпиады в Барселоне в 1992 году IT-решения являются неотъемлемой частью крупных спортивных мероприятий. Ранее эта сфера была скрыта от болельщиков и участников. Хотя многим очень интересно, как функционирует транспорт, как осуществляется логистика на столь масштабных мероприятиях, фиксируются и в режиме реального времени появляются результаты. Рады, что у дирекции игр, благодаря нашим партнерам, появились дополнительные приложения, которые сделают II Европейские игры еще более интересными", - отметил заместитель директора фонда "Дирекция II Европейских игр 2019 года" Анатолий Котов.

В парке виртуальной реальности Teleport VR в качестве спикеров выступили представители крупнейших IT-партнеров дирекции Европейских игр: Synesis Sport, Citrea Soft, Asterman, Singular, БелГИЭ.

II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня.-0-