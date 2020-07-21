Модернизированный центр геномных биотехнологий открылся в Минске

21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Модернизированный Республиканский центр геномных биотехнологий открылся в Институте генетики и цитологии Национальной академии наук Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

"Геномные биотехнологии считаются очень перспективными во всем мире и активно развиваются. Исследования белорусских ученых не уступают зарубежным, у нас мощная биотехнологическая наука. Открытие модернизированного центра позволит выйти на новый уровень в области изучения генома человека, растений и животных", - сказал председатель Президиума НАН Владимир Гусаков.

Заместитель председателя Президиума НАН Александр Кильчевский отметил, что модернизация позволит более чем вдвое увеличить объем проводимых генетических анализов, оказывать помощь врачам, специалистам в области охраны окружающей среды, криминалистам, селекционерам и спортсменам. "Мы выполняем союзную программу "ДНК-идентификация". Там два направления: криминалистика (поиск преступников на основе данных молекулярной генетики, изучение генетики внешности, возраста, психических особенностей) и медицинская генетика. У нас в планах программа "ДНК-идентификация - 2", по которой будем изучать не только человека, но и биологические объекты, которые могут быть основой экономических преступлений, таких, например, как фальсификация мясных или рыбных продуктов, кража древесины", - проинформировал он.

Строительные работы продолжались в течение двух лет. В результате появились модернизированные лаборатории, оснащенные самым современным научным оборудованием. Теперь центр полностью соответствует мировым требованиям, предъявляемым к ПЦР-лабораториям (ПЦР является методом молекулярной биологии. - Прим. БЕЛТА). В соответствии с задачами, которые предстоит решать в модернизированном центре, произведено зонирование помещений, предусмотрены специальная система вентиляции, шлюзы и т.д. Модернизация позволит существенно повысить качество и конкурентоспособность работ, наращивать объемы и спектр оказываемых услуг по генетическому анализу.

"Оборудование в нашем модернизированном центре уникальное и дорогостоящее. Чтобы специалисты научились на нем работать, мы их отправляли на стажировки в Германию, Великобританию, США", - добавил директор Института генетики и цитологии НАН Руслан Шейко.

Сегодня в центре оказываются услуги по генетическому тестированию предрасположенности к более чем 20 социально значимым заболеваниям (сердечно-сосудистые, остеопороз, диабет 2-го типа, тромбофилия и др.). Уже выдано почти 17 тыс. генетических паспортов. Модернизированный центр расширит спектр услуг. Станут возможнымы определение индивидуальных генетических особенностей метаболизма витаминов, алкоголя, холестерина, старения кожи, состояния волос, а также расшифровка полного генома человека.-0-