Молодые исследователи представят около 70 новых разработок и технологий на форуме "Путь в науку"

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодые исследователи представят около 70 новых разработок и технологий на выставке во время форума научной молодежи "Путь в науку" 2 сентября в Национальной академии наук Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НАН.

Свои достижения продемонстрируют представители научных организаций Национальной академии наук, других министерств и ведомств, БРСМ. На выставке можно будет увидеть медицинские имплантаты с биосовместимыми защитно-декоративными покрытиями, монокристаллы и ограненные ювелирные вставки из искусственно выращенного изумруда, продукты питания функционального назначения, изделия с пониженным содержанием поваренной соли в том числе для диетического профилактического питания. Молодые биологи представят коллекцию насекомых, которая включает экземпляры как аборигенной, так и мировой фауны бабочек.

На выставке "Палеонтологические этюды" молодые ученые продемонстрируют свои увлечения. Рисунки динозавров выполнены на высоком техническом уровне в традиционной графике с учетом последних научных достижений в сфере палеонтологии. Иллюстрации выполнены в жанре "палеоарт", сочетающем научные идеи с художественным подходом.

Многие разработки будут демонстрироваться впервые. Так, НПЦ многофункциональных беспилотных комплексов НАН Беларуси представит тренажер для подготовки операторов беспилотных авиационных комплексов (БАК). Тренажер позволяет обучать операторов БАК с использованием разработанных компьютерных 3D-моделей конкретных беспилотных летательных аппаратов. Институт мясо-молочной промышленности Академии наук представит замороженные и сухие концентрированные моновидовые и поливидовые закваски на основе лейконостоков "Оптима". Они предназначены для производства полутвердых и мягких сыров, творога и других кисломолочных продуктов, в том числе для детского питания и для беременных женщин и кормящих матерей.

Цель форума "Путь в науку", организатором которого выступил Совет молодых ученых Академии наук, - повышение эффективности и инициативности молодых ученых при проведении научных исследований, а также развитие лидерских качеств для реализации самостоятельных научных проектов. Планируется, что в мероприятии примут участие более 300 представителей научных организаций НАН Беларуси, высших учебных заведений, магистранты, аспиранты, учащаяся молодежь.

В этот же день состоится торжественное мероприятие, посвященное Дню знаний, в котором примут участие магистранты Института подготовки научных кадров НАН Беларуси.-0-