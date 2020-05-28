МТС представил роутер с поддержкой 5G

Телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг МТС продемонстрировал решение интернета нового поколения для домашнего использования - роутер с поддержкой 5G.

Благодаря современному роутеру 5G, в который устанавливается SIM-карта от МТС, можно разгонять домашние скорости интернета и передавать или принимать большие объемы данных на различные устройства.

- Роутер с технологией 5 G позволяет достичь гигабитных скоростей и, что важно, беспроводной передачи данных с минимальными задержками, высокой эффективностью и возможностью одновременно подключить множество устройств, - отметил во время презентации руководитель проекта отдела радиоподсистемы технического департамента компании МТС Михаил Ляхнович. - Устанавливается роутер дома, он принимает сигнал от базовой станции, а затем через Wi-Fi раздает интернет по всей квартире. В целом устройство можно использовать в абсолютно любом месте. Например, на улице при проведении мероприятия или презентации. Одно из главных отличий роутера 5G – его мобильность по сравнению с привычными проводными сетями.

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