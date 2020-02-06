На поддержку технопарков и центров трансфера технологий в 2019 году выделено Br45 млн

6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в 2019 году на поддержку технопарков и центров трансфера технологий выделено более Br45 млн. Об этом сообщил начальник отдела развития инновационной инфраструктуры, коммерциализации и интеллектуальной собственности Государственного комитета по науке и технологиям Виктор Кусяк во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА.

"Государство заинтересовано в развитии инновационного предпринимательства. В 2019 году выделено более Br45 млн на организацию деятельности и развитие материально-технической базы субъектов инновационной инфраструктуры - технопарков и центров трансфера технологий. По сравнению с 2018 годом рост составил 87% - тогда было выделено около Br24 млн", - сказал Виктор Кусяк.

Финансирование выделено из Республиканского централизованного инновационного фонда, местных инновационных фондов, республиканского бюджета на научную, научно-техническую и инновационную деятельность.

Средства направили на создание инфраструктуры, капитальное строительство, ремонт и реконструкцию зданий, закупку оборудования.

Например, за весь период (с 2012 года) на поддержку Минского городского технопарка направлено около Br77 млн. Правда, и отклик был неплохой - объем произведенной продукции превысил Br130 млн. "Эффективность вложенных бюджетных средств высокая: на каждый выделенный рубль получилось почти 2 рубля в ответ", - отметил он.

Всего в Беларуси действуют 16 технопарков. Основное направление их деятельности - систематическая поддержка резидентов, которые в большинстве случаев являются субъектами малого инновационного предпринимательства. В основном им предоставляется движимое и недвижимое имущество, специализированные услуги.

Помимо технопарков в Беларуси активно развиваются 9 центров трансфера технологий, которые специализируются на передаче результатов научной деятельности реальным секторам экономики.-0-

Все материалы круглого стола здесь

В белорусских технопарках в 2019 году появилось 600 новых рабочих мест "Стоит отметить, что 60% производимой на территории технопарков продукции относится к инновационной", - подчеркнул начальник отдела развития инновационной инфраструктуры, коммерциализации и интеллектуальной собственности Государственного комитета по науке и технологиям Виктор Кусяк.

В Беларуси необходимо создать механизм поддержки предприятий из технопарков - Давидович После технопарка предприятие может перейти в СЭЗ или в "Великий камень", но не у каждого есть на это ресурсы. Чтобы стать резидентом, нужно сразу декларировать большие суммы, и далеко не у каждого стартапа они есть.