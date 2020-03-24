На портал 115.бел с начала года поступило около 900 тыс. заявок со всей Беларуси

24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 900 тыс. заявок поступило на портал 115.бел с начала 2020 года. Об этом сообщил заместитель директора по развитию КУП "Центр информационных технологий Мингорисполкома" Павел Петрулевич сегодня на пресс-конференции, передает корреспондент БЕЛТА.

"Проект 115.бел был запущен некоторое время назад, он постоянно развивается и модернизируется. На сегодня к проекту подключилась вся страна. За неполный I квартал этого года на портал поступило порядка 900 тыс. заявок", - сказал Павел Петрулевич.

Напомним, на портале пользователь может разместить свой вопрос или жалобу на работу коммунальной или другой службы. Нужно зарегистрироваться, создать заявку, приложить фотографию, указать координаты. Далее заявки проходят модерацию, чтобы убрать фейки, и направляются в диспетчерскую службу 115.бел. В этой системе собрана база данных всех поставщиков услуг. Обращения граждан распределяются и направляются конкретному исполнителю. В итоге пользователь получает ответ "устранено", по возможности с графическим подтверждением.

В дополнение к службе 115.бел создано приложение "Мобильный мастер". Заявки направляются специальному сотруднику, который работает в жилом фонде. Если может, он устраняет проблемы сразу. Если не получается, то планирует себе эту работу на определенное время. Ответственного за выполнение каждой задачи назначает руководитель организации, он же может мониторить проделанную работу и контролировать качество.

"Таким образом, в деятельность 115.бел вовлекается максимальное количество заинтересованных, чтобы все заявки быстро и качественно были отработаны", - заключил представитель Центра информационных технологий Мингорисполкома.-0-

В Минске использование электронных жировок позволяет ежемесячно экономить 200 кг бумаги "Электронные извещения об оплате ЖКУ лучше бумажных. Они приходят на несколько дней раньше, их проще хранить и искать", - отметил заместитель директора по развитию КУП "Центр информационных технологий Мингорисполкома" Павел Петрулевич.