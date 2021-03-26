На спутнике Сатурна обнаружен океан с бурными течениями

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ученые из Калифорнийского технического института открыли новый факт об Энцеладе, шестом по величине спутнике Сатурна. Его диаметр составляет всего около 500 км, или примерно 1/7 часть Луны, сообщает "МИР 24" со ссылкой на журнал Nature Geoscience.

Энцелад покрыт сплошным слоем льда. Долгое время считалось, что он промерз до основания и представляет собой безжизненный ледяной шар. Но зонд Cassini обнаружил, что из ледяных трещин спутника вырываются гейзеры соленой воды. Это говорит о том, что в его недрах скрыт океан.

Дальнейшие исследования показали, что этот океан не похож на земные водоемы. Он залегает под 20-километровым ледяным панцирем и очень глубокий (около 30 км, тогда как на Земле - не более 3,6 км). Верхние слои более холодные, а нижние - нагреваются от тепла недр (на нашей планете все наоборот).

Но, как выяснили ученые, у океанов на Земле и Энцеладе все же есть одно общее свойство, а именно сильные течения. Изначально исследователи считали океан на спутнике Сатурна стабильным. По их мнению, он лишь слегка смещался в вертикальном направлении из-за приливных сил.

Авторы новой научной работы подчеркнули, что океан на Энцеладе соленый, колебания уровня соли могут влиять на циркуляцию воды. Лед на полюсах спутника более тонкий, а на экваторе - толстый и прочный. Очевидно, что на полюсах идут процессы таяния.

"Когда соленая вода замерзает, она высвобождает соли и делает окружающую жидкость тяжелее, заставляя ее тонуть. В регионах таяние происходит обратное", - говорится в исследовании. Компьютерная модель показала, что области замерзания и таяния должны быть связаны океанскими течениями. Это создаст циркуляцию от полюса к экватору, которая влияет на распределение тепла и питательных веществ.

Ученые отметили, что исследование океанов может указать пути для поисков внеземных форм жизни. В Солнечной системе есть лишь еще одно тело, помимо Земли и Энцелада, где находится жидкий водоем - это спутник Юпитера Европа. Он также покрыт толстым слоем льда.-0-