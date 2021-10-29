29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) и Роскосмос могут провести совместные тренировки для подготовки к перекрестным полетам на Международную космическую станцию (МКС). Об этом во время пресс-конференции в режиме онлайн сообщила руководитель программы пилотируемых полетов NASA Кэти Людерс, сообщает ТАСС.

"Российская сторона, насколько нам известно, рассматривает возможность тренироваться в наших скафандрах, мы тоже планируем подобные тренировки", - сказала она.

Однако точные сроки, когда могут пройти такие тренировки, во время пресс-конференции не назвали.

Еще 26 октября генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что началось предметное обсуждение с NASA составов экипажей для перекрестных полетов российских космонавтов на американских кораблях компании SpaceX и астронавтов США на российских "Союзах".-0-