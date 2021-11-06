Здание вертикальной сборки в Космическом центре им. Кеннеди на мысе Канаверал. Фото AP Photo

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) намерено запустить в 2027 году три спутника для изучения тропических штормов и гроз из космоса. Об этом объявил директор ведомства Билл Нельсон, выступая в Центре космических полетов NASA имени Годдарда в Гринбелте (штат Мэриленд), сообщает ТАСС.

"Я рад объявить о новой геонаучной миссии NASA", - сказал Билл Нельсон. Он отметил, что проект получил название INCUS (Investigation of Convective Updrafts, "Исследование восходящих конвективных потоков").

"Это будут три маленьких спутника. Ожидается, что они будут запущены в 2027 году. И они будут изучать поведение тропических штормов и гроз, в том числе их влияние на погоду и климатические модели", - пояснил глава NASA.

По его словам, подобные космические проекты NASA позволят повысить готовность к различным стихийным бедствиям на Земле.-0-