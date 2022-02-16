NASA планирует за 10 лет вывести на орбиту пять космических обсерваторий

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальное управление США по аэронавтике и изучению космического пространства планирует в течение 10 лет вывести на орбиту пять космических обсерваторий. Они предназначены для наблюдения за процессами в атмосфере, сообщал глава управления Билл Нельсон в ходе телеконференции NASA. Такую информацию сообщает "МИР24".

В следующие 10 лет NASA планирует запустить пять новых обсерваторий. Глава NASA отметил, что в 2022 году будет запущен спутник для изучения высоты морской поверхности. С его помощью в агентство планируют получить первые данные о поднятии уровня озер, рек и течений. Эту информацию планируют изучать и сверять с имеющимися сведениями о повышении уровня моря.

Нельсон считает, что перед NASA стоит задача по замедлению процесса глобального потепления, а также предупреждения природных катастроф. Так, например, в агентстве собираются разработать инструменты, которые позволят спрогнозировать подъем уровня воды, а также расширят возможности по проведению более качественного мониторинга изменений климата.-0-