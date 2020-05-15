NASA представило основные принципы международного соглашения об освоении Луны

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) представило в пятницу основные принципы, на которых будет строиться предлагаемое международное соглашение об освоении Луны, к которому США планируют подключить ряд государств-партнеров. Об этом со ссылкой на Twitter директора американского космического ведомства Джеймса Брайденстайна сообщает ТАСС.

"Это заря новой эпохи исследования космоса! Сегодня для меня большая честь объявить о "Соглашениях Артемиды" (Artemis Accords), которые устанавливают общее видение и набор принципов для всех международных партнеров, которые присоединяются к возвращению человека на Луну. Мы отправляемся вместе", - написал Джеймс Брайденстайн.

Среди основных принципов предлагаемого соглашения, представленных на сайте NASA, перечислены в том числе положения о добыче ресурсов на Луне и идея создания так называемых зон безопасности, которые должны предотвратить "вредоносное вмешательство".

"Возможность добывать и использовать ресурсы на Луне, Марсе и астероидах будет играть ключевую роль для поддержки безопасного и устойчивого исследования космоса и развития", - говорится на сайте ведомства.

Как убеждены инициаторы соглашения, важным принципом освоения Луны должно стать стремление "избежать вредоносного вмешательства". "Согласно Artemis Accords, NASA и страны-партнеры будут предоставлять открытую информацию относительно места и общего характера проведения операций, которая поможет определить объем и масштаб "зон безопасности". Обмен уведомлениями и координация между странами-партнерами для того, чтобы придерживаться таких зон безопасности, будет предотвращать вредоносное вмешательство", - отмечается в тексте.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на свои источники сообщало, что американская администрация готовит проект нового международного соглашения Artemis Accords о добыче ресурсов на Луне, к которому они планируют подключить ряд государств-партнеров. Оно будет предусматривать создание "зон безопасности" вокруг будущих баз на Луне для "предотвращения ущерба или вмешательства со стороны стран-конкурентов или компаний, работающих в непосредственной близости", отмечало агентство. В нем также будут прописаны правила в рамках международного законодательства, которые позволят компаниям, ведущим добычу на Луне, устанавливать права собственности над этими ресурсами. По сведениям агентства, Вашингтон планировал официально начать переговоры на этот счет с такими странами, как Канада, Япония и государства ЕС, а также с Объединенными Арабскими Эмиратами.

При этом, по информации источников Reuters, России на первоначальном этапе среди партнеров не будет, в том числе из-за позиции Пентагона. Американское военное ведомство, согласно этим данным, якобы обеспокоено "угрожающими" маневрами российских спутников, поэтому выступает против подключения Москвы к проекту.-0-