Национальный детский технопарк заработает в январе 2021 года

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Пятница, 17 января 2020
Минск Сплошная облачность +2°C
Версия для слабовидящих
Новости
17:50 Уголовное дело возбудили в Барановичах после взрыва боеприпаса во дворе дома Происшествия
17:42 Гороскоп на неделю с 20 по 26 января Калейдоскоп
17:28 Пьяного бесправника за рулем грузовика задержали в Бресте Происшествия
17:23 Соловей: понятия чести, справедливости и мужества для бойцов в/ч 5525 - дело всей жизни Регионы
17:16 Каменецкий район и польская Гайновка намерены укреплять сотрудничество Регионы
17:13 OLED-телевизоры от LG для самых ярких впечатлений Технологии
17:13 Батура: экономическую эффективность сотрудничества породненных городов необходимо повысить Экономика
16:59 Трагикомедию "Осенняя история" поставили в Брестском драмтеатре Культура
16:43 Грузоперевозки транспортных предприятий Беларуси в 2019 году сократились на 6,1% Экономика
16:41 К организации шестого школьного дня важно привлекать родителей - Минобразования Общество
16:36 Розничный товарооборот в Беларуси в 2019 году вырос на 4,2% Экономика
16:34 Группа солигорчан выдавала займы под огромные проценты и "выбивала" долги Происшествия
16:31 Береговую насосную станцию построили на Днепре для Могилевской ТЭЦ-1 Регионы
16:23 Второй детский дом семейного типа открыли в Дрогичине Регионы
16:20 Промпроизводство в Беларуси в 2019 году увеличилось на 1% Экономика
16:17 Безопасность детей и карта безбарьерной среды - хакатон социальных проектов пройдет в Гомеле Регионы
16:17 Мини-ярмарки вакансий пройдут в Минске 21-23 января Регионы
15:58 ЮНИСЕФ научит подростков из Барановичей создавать соцпроекты для сверстников Регионы
15:54 Романовская: проект "Школа активного гражданина" успешен и востребован Общество
15:33 В Беларуси создают фонд универсального обслуживания связи и информатизации Президент
15:32 Уголовное дело возбудили по факту взрыва в гаражном кооперативе в Бресте Происшествия
15:27 Орденом Матери награждены 29 жительниц Витебской, Гродненской и Могилевской областей Президент
15:19 Экипаж "МАЗ-СПОРТавто" Сергея Вязовича занял третье место на "Дакаре-2020" Спорт
15:05 Национальный детский технопарк заработает в январе 2021 года Технологии
15:01 Белорус Виктор Кривко стал восьмым в спринте на этапе Кубка IBU в Осрблье, победил россиянин Семен Сучилов Спорт
14:51 В Гомеле возобновили строительство школы в микрорайоне №21 Регионы
14:49 Более 30 рейсов задерживаются в аэропорту Нур-Султана из-за непогоды В мире
14:42 Стипендии Президента Беларуси на 2020 год назначены 97 перспективным аспирантам Президент
14:29 Во Дворце гражданских обрядов Мингорисполкома 02.02.2020 распишут около 20 пар Регионы
13:55 В Минске фура въехала в здание хлебокомбината Происшествия
Все новости
Все новости
Технологии
17 января 2020, 15:05

Национальный детский технопарк заработает в январе 2021 года

Фото из архива
Фото из архива

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный детский технопарк заработает в январе 2021 года, сообщил сегодня во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА директор Республиканского центра инновационного и технического творчества Сергей Сачко.

Главная цель технопарка - реализация новых образовательных программ, программ дополнительного образования одаренных детей и молодежи, которые будут направлены на выявление и развитие у учащихся способностей к научно-исследовательской работе, изобретательству и рационализаторству. Программы будут реализоваться как в очной, так и в дистанционной заочной форме. "Мы планируем, что детский технопарк будет работать круглогодично, но по основным своим программам и направлениям - с сентября по июнь включительно. Июль-август - месяцы оздоровительно-образовательных смен", - сказал Сергей Сачко

Если говорить о возрасте, то преимущественно в технопарке будут проходить обучение учащиеся 9-11-х классов в группах от 7 до 10 человек. Смена будет до 24 дней. "Планируем три этапа отбора. Первый - дистанционный, когда ребята отправляют на сайт Национального детского технопарка заявку и в дальнейшем свою творческую работу или некий проект. Экспертный совет, который будет работать в детском технопарке, оценит данную работу, и мы перейдем уже ко второму этапу, на котором ребята будут проходить тестирование. Сразу ко второму этапу допускаются учащиеся, имеющие достижения, - победители различных олимпиад, республиканских и международных конкурсов. На третьем этапе учащиеся будут проходить собеседование, которое позволит определить, в каком направлении и в какой лаборатории каждый из них будет работать", - отметил директор центра.

В Национальном детском технопарке планируется организовать 15 таких инновационных лабораторий по направлениям "робототехника", "авиакосмос", "зеленая химия", "инженерная экология", "биология". "Кроме учеников 9-11-х классов технопарк смогут посещать и учащиеся средних школ младшего возраста. Мы планируем для них туры выходного дня, где в формате экскурсий, профориентаций группы на один-два дня будут приезжать и знакомиться с работой лабораторий технопарка. Также планируем создать на базе технопарка интерактивные площадки, которые будут рассказывать о тех профессиях, которые сегодня котируются в мире, будут профессиями будущего. Я уверен, что данное учреждение будет востребовано", - добавил он.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
дети инновации информационные технологии технологии
Новости рубрики Технологии
OLED-телевизоры от LG для самых ярких впечатлений
Белорусские ученые разработали первый в мире круглогодично работающий атмосферный лидар
Пять признаков того, что вам нужна новая микроволновая печь
Фото из архива Gagarin и Zombie: ТОП-20 названий сайтов в Байнете, которые могут стать успешными в 2020 году
Фото из архива В "Великом камне" будут разрабатывать беспилотные автомобили
Фото Pixabay В Беларуси впервые будет протестирован универсальный робот-журналист
Главное
Александр Лукашенко награждает следователя по особо важным делам управления по расследованию преступлений против личности и общественной безопасности главного следственного управления Следственного комитета Дмитрия Васюковича "Ваши результаты вызывают гордость за народ" - Лукашенко вручил награды представителям различных сфер
Кунцевич: живое общение с людьми является важным каналом обратной связи для органов власти
Новым генеральным секретарем НОК Беларуси назначена Полина Головина
"У нас будет своя квартира!" Как белорусы выигрывают большие деньги и на что их тратят
Топ-новости
Стипендии Президента Беларуси на 2020 год назначены 97 перспективным аспирантам
В Беларуси создают фонд универсального обслуживания связи и информатизации
Романовская: проект "Школа активного гражданина" успешен и востребован
Очередной конкурс инвестпроектов малого бизнеса объявлен в Беларуси
Макей встретился с новым представителем ОБСЕ в контактной группе по Украине
"Алеся" начала проходку тоннеля между станциями метро "Аэродромная" и "Слуцкий Гостинец"
Национальный детский технопарк заработает в январе 2021 года
Экипаж "МАЗ-СПОРТавто" Сергея Вязовича занял третье место на "Дакаре-2020"
Гороскоп на неделю с 20 по 26 января
Во Дворце гражданских обрядов Мингорисполкома 02.02.2020 распишут около 20 пар
Студотрядовское движение вносит достойный вклад в развитие страны - Дикун
Лучших спасателей наградили в Минске
Мини-ярмарки вакансий пройдут в Минске 21-23 января
В Беларуси 37,5% работников получают зарплату выше Br1 тыс.
Турчин передал авто от совета предпринимателей семье с 10 детьми в Марьиной Горке
Афиша выходного дня
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
курсы курсы
погода погода
тв программа тв программа
Темы Все темы
Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Совместный проект БЕЛТА и газеты "7 дней" Парламент 7.0: Новый импульс Благотворительная акция "Наши дети" Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Социальное государство в работе
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.