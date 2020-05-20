Названы победители "Интернет-премии БРСМ - 2020"

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Названы победители проекта "Интернет-премия БРСМ - 2020", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Интернет-премия БРСМ стала своеобразным ежегодным марафоном с определением на конкурсной основе наиболее ярких официальных и сетевых ресурсов союза молодежи. В этом году в связи с непростой эпидситуацией финальное мероприятие проекта проходит онлайн на площадках союза молодежи в социальной сети "ВКонтакте", а также на канале brsm 2.0 видеохостинга YouTubе. В этом году количество заявок на соискание выросло вдвое и составило 150.

Лучшими во "ВКонтакте" по итогам конкурса признаны группы первичных организаций БРСМ средней школы №15 Лиды, Гродненского государственного аграрного университета, Гродненского государственного университета имени Я.Купалы, Московского (Минск) и Первомайского (Бобруйск) районных комитетов, а также Витебского областного комитета союза молодежи.

Лучший аккаунт в Instagram у первичной организации с правами районного комитета Белорусского национального технического университета, Кобринского районного комитета, Витебского областного комитета БРСМ.

"За соблюдение трендов социальных сетей" удостоена премии второй секретарь Гомельского городского комитета БРСМ Валерия Милованова. К слову, на этот раз она стала ведущей торжественной церемонии и единственным победителем, который получил награду в режиме реального времени.

"Мы хотели бы сегодня поблагодарить всех ребят, кто активно развивает свои аккаунты в соцсетях. Профессиональное блогерство - это тяжелый каждодневный труд. Зато есть конкретный индикатор успешности твоей работы - это подписчики. Поэтому здесь постоянно нужно быть в тренде, - отметил во время финального мероприятия первый секретарь ЦК БРСМ Дмитрий Воронюк. - Главное не бояться и делать что-то новое. Сегодня мы апробируем новые формы работы в интернете, тестируем проекты и будем развивать самые интересные из них".

Победители премии получат фирменные статуэтки и дипломы. Награды им доставят по почте. Организаторы предусмотрели также поощрительные дипломы, которыми отмечены активные группы союза молодежи в соцсетях.-0-