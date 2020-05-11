11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Неделя Scratch стартовала в Беларуси. Она является частью совместного проекта Министерства образования и Парка высоких технологий "Программирование - вторая грамотность". Об этом БЕЛТА сообщили в Минобразования.

"В течение недели ПВТ организует онлайн-конкурс "С Днем рождения Scratch!", онлайн-баттл Scratch-тестировщиков, онлайн-марафон "Дополненная реальность в Scratch" и онлайн-хакатон Scratch-разработчиков. По результатам лучшим 10 участникам будет присвоено почетное звание Senior Scratcher, а самые активные и внимательные получат электронные дипломы и сертификаты. В завершение недели будет проведена открытая Международная онлайн-олимпиада по Scratch для школьников из Беларуси, России, Украины и Казахстана. Условия участия и конкурсные задания будут размещаться ежедневно в Telegram-канале t.me/scratchday2020", - рассказали в ведомстве.

Цель мероприятия - развитие интереса и мотивации школьников к изучению современных информационных технологий.

В учреждениях общего среднего образования изучение программирования в среде Scratch ведется с 2016 года во время факультативных занятий в 1-6 классах. В настоящее время на портале scratch.mit.edu зарегистрированы 44,6 тыс. пользователей из Беларуси.-0-