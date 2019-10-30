Netflix тестирует функцию ускоренного просмотра сериалов и кино

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Телеканал Netflix тестирует новую функцию для смартфонов — возможность менять скорость просмотра фильмов и сериалов. Аналогичная функция имеется у многих известных плееров.

Планы компании вызвали множество возмущений со стороны режиссеров, ведь подобный подход, по их мнению, разрушит искусство, которым является кино.

Представители компании Netflix заверили, что функция находится на стадии тестирования и, возможно, не будет введена для пользователей. А если она все же будет утверждена, то изменения коснуться лишь мобильных устройств.-0-