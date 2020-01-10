Ноутбук с 7-ми экранами представили на выставке CES 2020

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Британская компания Expanscape представила на выставке технологий в Лас-Вегасе свой новый ноутбук Aurora 7 c семью экранами.

Новинка работает на процессоре Core i9-9900K и оснащена мощной видеокартой. Однако впечатляют не технические характеристики устройства, а количество мониторов. Владельцу необычного ноутбука будут доступны четыре экрана диагональю 17,3 дюйма, которые имеют разрешение 4К.

Помимо этого, в компьютере есть еще три монитора поменьше - 7 дюймов в Full HD. Более подробные данные о "начинке" ноутбука обещают представить в ближайшее время, также как и цену за это удивительное чудо инженерной мысли.

Пока устройство является всего лишь прототипом, однако компания уже намерена организовать продажу гаджета до начала массового выпуска. Компания считает, что Aurora 7 подойдет для разработчиков и специалистов по кибербезопасности. -0-