Новая линейка беспроводных пылесосов от LG с технологией Power Drive Mop

Компания LG Electronics представила инновационные модели беспроводных пылесосов: вертикальный пылесос CordZero A9+ Power Drive Mop и робот-пылесос LG CordZero M9 Robotic Mop.

Вертикальный пылесос обеспечивает эффективную сухую уборку и тщательное мытье полов. Новая модель робота-пылесоса оснащена искусственным интеллектом, улучшенной фронтальной камерой и справляется с самыми сложными задачами в уборке.

LG CordZero ThinQ A9 c Power Drive Mop

Беспроводной CordZero A9+ Power Drive Mop получил технологию LG Power Drive с усовершенствованной автоматической системой подачи воды. Теперь во время уборки можно увеличивать, уменьшать или полностью отключать подачу воды для эффективной уборки разных типов напольных покрытий.

Удалять пыль с ковров и твердых полов стало еще проще с насадкой Power Drive Nozzle, а также благодаря мощному всасыванию, которое обеспечивает "умный" инверторный двигатель LG Smart Inverter Motor. Сменяя насадки, модель CordZero A9+ Power Drive Mop легко переключить из режима пылесоса в режим швабры и наоборот.

Пылесос легок в управлении: включается одним касанием. В наборе идут два сменных аккумулятора и съемные моющиеся фильтры. Универсальная зарядная база в комплекте обеспечивает удобную зарядку и компактное хранение как самого пылесоса, так дополнительных аксессуаров.

LG CordZero ThinQ M9 Robotic Mop

Новинка CordZero M9 Robotic Mop выводит уборку в доме на новый уровень – робот-пылесос справится с самыми загрязненными участками, пока вы отдыхаете. Инверторный мотор LG Smart Inverter Motor создает мощный вихревой эффект, что позволяет еще лучше всасывать мусор и удалять пыль, а усовершенствованная технология Dual Eye с двумя вращающимися насадками делает уборку очень качественной и экономит ваше время.

Хорошие новости для людей, склонных к аллергии: робот-пылесос CordZero M9 отфильтровывает 99,9% мелких частиц пыли и устраняет аллергены, эта способность была подтверждена исследованиями авторитетных организаций, таких как Британский фонд по борьбе с аллергией.

Фронтальная камера пылесоса работает как сканер: точно обнаруживает и распознает окружающую обстановку, избегает столкновения с мебелью и домашними животными. А режим My Zone в приложении LG ThinQ, помогает указать, какие именно участки дома необходимо убрать.

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