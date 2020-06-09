Новый резидент "Великого камня" будет выпускать гаджеты для контроля здоровья

9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень" зарегистрирован новый резидент - ООО "Дельфидиа", сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт индустриального парка.

Проект компании предполагает выпуск инновационной электронной продукции по дистанционному мониторингу состояния здоровья человека. В "Великом камне" планируется организовать современное производство электронных устройств (глюкометры, кардиогаджеты, пульмогаджеты и т.п.) и индикаторных тест-полосок для определения уровня глюкозы в крови человека.

"Деятельность предприятия будет направлена на создание и внедрение инновационной продукции для сфер здравоохранения, образования, физической культуры, спорта и для домашнего самоконтроля", - отметили в индустриальном парке.

Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень" - особая экономическая зона со специальным правовым режимом, расположенная в 25 км от Минска. В "Великом камне" зарегистрированы резиденты из 15 стран. Приоритетные для парка направления - машиностроение, электроника и телекоммуникации, биотехнологии, фармацевтика, новые материалы, логистика, электронная коммерция, хранение и обработка больших объемов данных.-0-