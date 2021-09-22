Новый резидент "Великого камня" создаст центр обработки и хранения больших объемов данных

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень" зарегистрирован новый резидент - ООО "Дата Клауд" (Беларусь), сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу парка.

Компания создаст комплексный центр для сбора, обработки и хранения больших объемов данных. В последующем на его базе будут оказываться услуги по анализу, обработке, обмену данными, а также развитию систем электронной коммерции с привлечением собственных мощностей дата-центра.

Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень" - особая экономическая зона со специальным правовым режимом, расположенная в 25 км от Минска. Приоритетные для парка направления - машиностроение, электроника и телекоммуникации, биотехнологии, фармацевтика, новые материалы, логистика, электронная коммерция, хранение и обработка больших объемов данных.-0-