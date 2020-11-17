17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 24 тыс. пользователей зарегистрировались на портале рейтинговой оценки госорганизаций качество-услуг.бел, сообщили БЕЛТА в Министерстве связи и информатизации.

"На портале зарегистрировано более 12,7 тыс. организаций, около 24 тыс. пользователей. Уже заполнено более 70 тыс. анкет", - сообщили в Минсвязи.

Портал предоставляет гражданам возможность дать оценку и оставить комментарий об эффективности деятельности государственных органов и организаций. Предлагается оценить простоту и понятность процесса получения услуги, доступность информации о порядке получения услуги и соблюдение срока ее предоставления, вежливость и доброжелательность сотрудников.

Министерство связи и информатизации предлагает всем воспользоваться возможностями портала рейтинговой оценки государственных организаций. Для удобства пользователей работает мобильная версия.-0-