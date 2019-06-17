Оператор beCloud полностью обеспечил 4G в минском метро

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Компания beCloud включила сеть 4G на всех станциях и перегонах минского метро, сообщили БЕЛТА в пресс-службе компании.

Чуть больше месяца назад оператор сообщал о завершении строительства инфраструктуры, тогда сеть была готова к включению на участке от станции метро "Каменная горка" до станции "Фрунзенская", в перегонах между станциями "Академия наук" и "Московская", а также "Борисовский тракт" и "Уручье".

"Сегодня работы в Минском метрополитене полностью завершены. При планировании сети в таком сложном объекте, как метрополитен, мы руководствовались запросами и потребностями абонентов операторов, которые будут пользоваться 4G beCloud уже в ближайшее время. К слову, первым доступ к 4G появится у абонентов мобильных операторов МТС и life:)", - отметил заместитель генерального директора beCloud по электросвязи Михаил Дука.

По результатам многочисленных тестов, проведенных техническими специалистами beCloud, при ненагруженной сети 4G в тоннелях метро показывает уверенные прием-передачу (скорость передачи данных в вагоне поезда в тоннеле порядка 75 Мбит/сек). "При единовременном подключении к 4G нескольких сотен пользователей нагрузка на LTE возрастет, что позволит специалистам beCloud спрогнозировать подходящие объемы и скорость передачи данных для комфортного пребывания в сети", - пояснили в компании.

Проект развития 4G в Минском метрополитене стал одним из ключевых в подготовке белорусских телеком-операторов к проведению II Европейских игр. Инфраструктурный оператор полностью покрыл сетью все спортивные объекты проведения Европейских игр, а также основные места пребывания болельщиков, среди которых стадион "Динамо", спортивные комплексы "Минск-Арена", "Чижовка-Арена", "Уручье", "Олимпийский", Дворец спорта.

На время проведения Европейских игр компанией beCloud на семи мобильных базовых станциях (в партнерстве с мобильным оператором МТС) будет установлено оборудование, ключевой целью которого станет увеличение емкости и обеспечение покрытия 4G в тех местах, где не предусмотрено строительство стационарных базовых станций LTE.

Кроме того, к Европейским играм компанией beCloud запланировано расширение сети в диапазоне 2600 МГц, суммарно к LTE будет подключено более 550 секторов, из которых более 200 - в Минске. Также в планах компании до конца года значительно увеличить емкость сети LTE, добавил Михаил Дука.-0-