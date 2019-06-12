Организаторы рассказали о приложении дополненной реальности для шоу-открытия II Европейских игр

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специальное приложение дополнительной реальности будет использовано на открытии II Европейских игр, сообщили БЕЛТА в пресс-службе дирекции предстоящего спортивного форума.

Приложение Opening Ceremony AR Minsk 2019 позволит интегрировать элементы дополненной реальности в постановку масштабного шоу. По словам исполнительного продюсера российской компании "Арт Сити 5" генерального подрядчика по организации церемонии открытия Евгения Тимащука, разработка приложения заняла более полугода.

"Комплекс дополненной реальности состоит из двух элементов. Один предназначен для телевизионной версии и многокамерной съемки. Второй - для максимальной вовлеченности зрителей в процесс церемонии. Они скачивают на свои устройства мобильное приложение. Его интерфейс для начала предложит указать место расположения на стадионе (сектор, ряд, место). Как только это сделано, производится простая калибровка путем наведения на выстроенные декорации. После калибровки приложение полностью понимает, где находится зритель и как он позиционирован", - рассказал он.

Евгений Тимащук отметил, что ставилась задача не перегрузить сотовые сети в месте расположения стадиона, поэтому приложение полностью автономно. Скачать его нужно заблаговременно, причем важно будет следить за выпуском обновлений. Выход в интернет непосредственно на стадионе не потребуется. Приложение запросит доступ к микрофону и видеокамере. По микрофону осуществляется синхронизация с действием на сцене. Треки уже загружены в приложение, музыка сопоставляется с происходящим, и в нужный момент запускается тот или иной эпизод. Эффекты дополненной реальности синхронизируются с каждым эпизодом шоу во времени и в пространстве.

Церемония открытия II Европейских игр состоится 21 июня на стадионе "Динамо". Всего в постановке масштабного шоу будет задействовано более 3 тыс. артистов, атлетов, волонтеров.-0-