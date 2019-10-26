Пентагон и Microsoft подписали контракт на $10 млрд

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство обороны США и Microsoft подписали контракт на $10 млрд. Такая информация размещена на официальном сайте Пентагона.

Американская корпорация Microsoft займется разработкой облачной системы хранения данных для Пентагона, одним из главных претендентов на который была интернет-компания Amazon.

Министерство обороны США считает подписание контракта на оказание услуг с компанией Microsoft еще одним шагом на пути к реализации облачной стратегии развития систем военного ведомства.-0-