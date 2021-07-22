Планетоход Perseverance получит образцы марсианского грунта в ближайшие недели

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специалисты Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) намерены в ближайшие недели осуществить с помощью оборудования на планетоходе Perseverance сбор первых образцов породы и грунта Марса. Об этом заявили в среду на брифинге сотрудники американского космического ведомства, сообщает ТАСС.

"Мы ожидаем, что получим первый образец в течение первых нескольких недель августа", - сказала руководитель научного проекта Дженнифер Троспер. Она отметила, что в NASA уделили большое внимание подготовке к этому событию. В перспективе образцы планируется доставить на Землю для изучения.

В заявлении NASA уточняется, что специалисты ведомства будут вести поиски подходящего места для последующего сбора образцов в течение "следующих двух недель".

По словам главного научного специалиста проекта Кена Фарли, забор грунта должны осуществить там, где, по мнению ученых, когда-то было озеро. "Одна из гипотез, которую мы хотим проверить, состоит в том, что озеро, которое когда-то наполняло кратер Езеро, существовало не однажды, а несколько раз образовывалось, высыхало и снова образовывалось", - пояснил специалист. Главной целью является поиск следов жизни на Марсе, которая, возможно, существовала в далеком прошлом.

Фарли уточнил, что специалисты также рассчитывают выяснить, имеют ли породы, которые постоянно встречались на пути следования марсохода, вулканическое происхождение. Это важно для понимания геологии планеты, констатировал специалист.

Марсоход Perseverance 18 февраля осуществил посадку в районе кратера Езеро. В течение нескольких месяцев специалисты NASA проводили проверки и испытания всех систем и оборудования аппарата. Perseverance должен поместить образцы породы и грунта примерно в 40 специальных контейнеров. Планируется, что большую их часть в 2026 году заберет другой марсоход. Ожидается, что контейнеры будут погружены на специальный пусковой аппарат, который выведет их на орбиту Марса. Далее образцы подберет следующий аппарат, который должен доставить их на Землю. В NASA рассчитывают, что это произойдет в 2030-х годах.-0-