Победителей областного этапа конкурса робототехники наградят в Минске

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Награждение победителей областного этапа Республиканского конкурса по робототехнике "Спасатель будущего" состоится 12 ноября в Минском областном институте развития образования, сообщили БЕЛТА в учреждении.

Более 60 заявок для участия в дистанционном формате конкурса подали ребята из разных уголков региона. Они представили свои видеоролики с защитой проектов и ссылки на работы, популяризирующие профессию спасателя-пожарного, опубликованные в интернете.

Лучших в двух номинациях конкурса определяло компетентное жюри - представители института развития образования и других образовательных организаций, центра безопасности жизнедеятельности и взаимодействия с общественностью областного управления МЧС.

Победителями областного этапа стали 30 учащихся, которые представили 16 проектов, 7 из них - программные продукты, 9 - роботы или роботизированные комплексы. Эти проекты направлены на решение актуальных задач по обеспечению безопасности, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

После чествования победителей для ребят будет организована экскурсия в Республиканский образовательный центр безопасности.

А лучшие в трех возрастных категориях представят столичный регион на республиканском этапе.-0-