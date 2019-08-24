Повторная стыковка "Союза" с МКС намечена на 26 августа

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специалисты российского Центра управления полетами проведут 26 августа повторную попытку стыковки корабля "Союз МС-14" с Международной космической станцией. Об этом проинформировал журналистов первый заместитель генерального конструктора РКК "Энергия", руководитель полетом российского сегмента МКС Владимир Соловьев, сообщает ТАСС.

"Сейчас у нас планах примерно в 8-9 утра 26 августа обеспечить повторную стыковку с тем, чтобы у нас все получилось", - сказал Владимир Соловьев.

Корабль с роботом "Федором" на борту не удалось пристыковать к Международной космической станции сегодня утром из-за определенных колебаний при сближении со станцией. Специалисты выявили на пилотируемом корабле "Союз МС-14" исправимые замечания на радийной аппаратуре. "Нам пришлось обеспечить безопасное расхождение корабля со станцией, это называется "команда на увод". Ближайший анализ телеметрии показал, что у нас есть исправимые замечания на радийной аппаратуре, которая обеспечивает ближний участок, - сказал Владимир Соловьев. - Мы провели построение орбитальной ориентации, закрутку, и сейчас корабль находится в своеобразном режиме хранения на орбите".

Как сообщалось, робот "Федор" был запущен к МКС во время испытательного полета корабля "Союз МС-14" на ракете "Союз-2.1а", которая стартовала с космодрома Байконур утром 22 августа. Ранее этот тип носителей использовался для выведения на орбиту грузовых кораблей и космических аппаратов. Робот "Федор" создан компанией "Андроидная техника" и Фондом перспективных исследований. Образец получил позывной Skybot F-850, где F обозначает принадлежность к семейству роботов "Федор".

В основные задачи, которые будет выполнять Skybot F-850, входят передача телеметрии, определение параметров, связанных с безопасностью полета, в том числе перегрузок, проведение экспериментов по отработке в режиме копирования действия робота, которые полезны для работы на внешнем борту МКС.-0-