Принятие закона о надежном Рунете не отразится на работе белорусского сегмента интернета - Шульган

2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Принятие закона об обеспечении устойчивой работы российского сегмента интернета (Рунета) в случае его отключения от глобальной инфраструктуры Всемирной сети не отразится на работе белорусского сегмента интернета. Об этом заявил сегодня журналистам министр связи и информатизации Константин Шульган в пресс-центре БЕЛТА.
"Принятие этого закона никак не отразится на работе белорусского сегмента интернета", - сказал Константин Шульган.
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