Ракета Falcon 9 с грузовым кораблем Dragon стартовала к МКС с территории США

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американская компания SpaceX осуществила сегодня запуск ракеты-носителя Falcon 9 с кораблем Dragon, который должен доставить груз для экипажа Международной космической станции (МКС). Трансляция ведется на сайте SpaceX, сообщает ТАСС.
Старт носителя с пускового комплекса на базе ВВС США на мысе Канаверал (штат Флорида) состоялся в 13.29 по времени восточного побережья США. Ожидается, что Dragon пристыкуется к МКС 5 июня.
Через несколько минут после запуска SpaceX успешно осуществила управляемую посадку первой ступени ракеты-носителя на плавучую платформу в Атлантическом океане.
Dragon должен доставить на орбитальный комплекс примерно 3,3 т грузов, включая продовольствие и материалы для серии научных экспериментов. В частности, они касаются разработки новых лекарств для лечения болезни почек и выведения новых растений, которые в меньшей степени нуждаются в воде и пестицидах.
Кроме того, на борту корабля две новые солнечные батареи. Позже на МКС будут доставлены еще четыре.-0-