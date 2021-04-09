Ракета "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Ю.А.Гагарин" стартовала с космодрома Байконур

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. С космодрома Байконур состоялся пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а", которая должна вывести на орбиту пилотируемый корабль "Ю.А.Гагарин" ("Союз МС-18"). Онлайн-трансляция запуска ракеты ведется на сайте Роскосмоса.

65-я экспедиция на Международную космическую станцию посвящена 60-летию первого полета человека в космос. В состав основного экипажа вошли командир корабля уроженец Беларуси Олег Новицкий, бортинженер Петр Дубров, а также астронавт NASA Марк Ванде Хай. Дублирующий экипаж: космонавты Роскосмоса Антон Шкаплеров и Олег Артемьев, астронавт NASA Энн Макклейн.

Планируется, что примерно через девять минут после старта корабль будет выведен на орбиту. Его сближение с Международной космической станцией пройдет по двухвитковой схеме. Он будет добираться до МКС около 3,5 часа.

Во время экспедиции будут проведены более 50 научных исследований и экспериментов. Также космонавтам предстоит встречать на борту МКС новый российский модуль "Наука", запуск которого намечен на июль. Для интеграции этого модуля с МКС Олег Новицкий и Петр Дубов совершат пять выходов в открытый космос.

Предстоящий полет станет для Олега Новицкого уже третьей космической экспедицией.-0-