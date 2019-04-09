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РЕПОРТАЖ: Точные технологии в сельском хозяйстве, роботы и 5G - какие разработки представлены на "ТИБО-2019"

Технологии 09.04.2019 | 23:37

Ежегодно белорусские и зарубежные компании, государственные органы управления, ученые представляют новые разработки и проекты на международном форуме по информационно-коммуникационным технологиям "ТИБО". В этом году он собрал более 100 компаний из 16 стран мира. Увидеть белорусские электросамокаты и электровелосипеды, зарядки для электромобилей, многоярусные парники, пообщаться с роботами, пожать им руку и окунуться в виртуальную реальность - все это предлагает главная IT-выставка страны.

Уже с 10 утра на площадке многолюдно, а после полудня, когда состоялась торжественная церемония открытия, посетителей стало еще больше. Причем интересно было не только специалистам, но и тем, кто пришел на выставку впервые. На входе в "Минск-Арену" гостям предложили сфотографироваться на железном троне из "Игры престолов", а в самом комплексе посетителей развлекали ростовые куклы в различных образах, символ II Европейских игр лисенок Лесик.

Центральную площадку форума заняла экспозиция, организованная Министерством связи и информатизации, Оперативно-аналитическим центром и другими республиканскими органами управления. Например, "Белтелеком" продемонстрировал возможности оптоволоконной сети. "Представляем широкую гамму услуг для частных и юридических лиц, презентуем решения для видеоконтроля, цифровизации учреждений образования, здравоохранения", - отметил заместитель генерального директора по коммерческим вопросам компании Сергей Туромша.

Инновационные решения для бизнеса, финансового сектора, частных лиц предложили белорусские мобильные операторы. Также презентован новый межоператорский сервис по упрощенной авторизации абонентов в интернете с помощью номера мобильного телефона Mobile Connect. Пользователи при помощи специальной кнопки могут в один клик проходить авторизацию на сайтах - по аналогии с регистрацией через социальные сети. Повышенным вниманием пользовалась и технология 5G (новое поколение высокоскоростной передачи данных).

"Белпочта" показала онлайн-сервисы нового интернет-портала предприятия: вызов курьера, интернет-подписка, личный кабинет для корпоративных и частных клиентов. Пользователи оценили и удобство специального приложения для смартфонов. Еще одна новинка - мобильное устройство для почтальонов. С его помощью клиенты смогут получить почтовую услугу, совершить платеж, заказать товар для доставки из интернет-магазина. Также стенд знакомит c проектами "Легкий шопинг", почтовым интернет-магазином, услугами электронной коммерции, тематической почтовой продукцией.

Можно увидеть почтовый блок к 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, подготовленный по материалам из собрания Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны. Его особенность в том, что применяется технология дополненной реальности: при наведении на марку камеры смартфона с запущенным приложением Ar Marka Belarus изображение "оживает", появляется специально созданный сценарий в дополненной реальности. Кроме того, "Белпочта" подарила посетителям возможность подписать в адрес родных и близких почтовые карточки.

Государственный комитет по имуществу показал современные технологии построения трехмерных моделей местности на основе данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). Посетители могли с использованием шлема виртуальной реальности совершить прогулку по реально существующей местности с возможностью дополнения ее предполагаемыми к строительству объектами. Первыми разработку стали использовать в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень".

В дополнение к традиционным разделам на форуме сформирован новый тематический блок "Экосистема инноваций", где представлены субъекты инновационной инфраструктуры (технопарки, бизнес-инкубаторы, центры трансфера технологий, венчурные фонды) и успешно реализованные с их помощью проекты.

Стенд Национальной академии наук Беларуси включает 40 знаковых разработок для разных сфер применения, в том числе беспилотные летательные аппараты, новации для медицины, сельского хозяйства, экологии, идентификации товаров.

Наибольшей популярностью пользовался промобот, который с удовольствием отвечал на вопросы, крутил головой во все стороны. Рядом ученые показали белорусского "Ньюмана" - антропоморфного робота. Его создавали в течение четырех месяцев, части тела напечатали на 3D-принтере. "Робот имеет 25 степеней свободы и позволяет студентам, инженерам пройти полный цикл подготовки и обучения программированию. Он может работать барменом, помогать туристам в гостиницах", - пояснил заместитель генерального директора Объединенного института проблем информатики Сергей Кругликов.

Институт физики показал оптико-электронную систему видения, которая позволяет улучшить дальность видения по сравнению с человеческим глазом в 2-3 раза в условиях тумана, дымки, смога, сильного дождя или снегопада. "Система предназначена, в частности, для установки на карьерную технику, - рассказал заведующий отделом научно-технической информации института Денис Шабров. - Информация с прибора выводится на монитор в кабине, и водителю легче ориентироваться в пространстве. Одна из установок уже поставлена в Китай для морского базирования. В Беларуси разработку может внедрить БелАЗ".

Центр светодиодных и оптоэлектронных технологий показал программно-аппаратный комплекс для мониторинга микроклимата теплиц. "Чтобы растения росли и давали хороший урожай, нужно их освещать, кормить питательным раствором. Особенно это важно для многоярусных теплиц, которые получают все большее распространение в мире. За рубежом есть примеры 18-этажных конструкций, которые в том числе обслуживают роботы. Направление начало развиваться 3-4 года назад, всего насчитывается не более 30 таких проектов. Их развивают ведущие компании мира, вкладывают огромные средства - до $1 млрд", - рассказал директор центра Юрий Трофимов, добавив, что представленная разработка - шаг к точному земледелию и цифровому сельскому хозяйству.

Технологией могут заинтересоваться кафе и торговые сети. Покупатели таким образом получают свежую, экологически чистую зелень.

Также на форуме можно было больше узнать об электромобилях, системах умного города и умного дома, новшествах в здравоохранении, образовании, налоговой сфере, в работе железной дороги, прицениться к белорусским электросамокатам и электровелосипедам.

В дополнение к традиционным разделам "ТИБО" в 2019 году на выставке представлен новый тематический блок - "Экосистема инноваций", который знакомит с деятельностью субъектов инновационной инфраструктуры (технопарками, бизнес-инкубаторами, центрами трансфера технологий, венчурными фондами) и успешно реализованными проектами. В их числе - портативные кинотеатры, мультисенсоры, которые оценивают качество окружающего воздуха, умные планшеты для детей, метеостанция.

Проекты конкурса "100 идей для Беларуси" представил Белорусский республиканский союз молодежи. Также посетители могли ознакомиться с услугами государственных и негосударственных учреждений образования, образовательным контентом для дистанционного обучения. Промышленные предприятия показали, как роботы помогают в производстве.

Надежда МАТВЕЕВА,

Фото Оксаны Манчук и Рамиля Насибулина

БЕЛТА.-0-

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выставка, информационные технологии, Минск, репортаж
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